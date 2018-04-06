МИД Азербайджана выразило соболезнования в связи с аварией на шахте в Грузии

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с аварией на шахте в Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, а также добрососедскому и дружественному народу и правительству Грузии в связи с несчастным случаем на шахте Миндели и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщили в МИД.

Напомним, 5 апреля в городе Ткибули произошло обрушение свода в шахте Миндели, в результате чего погибли шесть человек, трое получили ранения.

Правительство Грузии приняло решение об объявления траура по погибшим горнякам по всей стране и приспуске флагов на всех административных зданиях.