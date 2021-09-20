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В МИД Азербайджана выразили соболезнования России

В МИД Азербайджана выразили соболезнования России Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России по поводу вооруженной атаки на Пермский государственный университет
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 15:12
В МИД Азербайджана выразили соболезнования России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России по поводу вооруженной атаки на Пермский государственный университет.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим" - говорится в публикации МИД.

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли до восьми человек, еще более 20 человек пострадали. Стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

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