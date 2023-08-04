МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило в Twitter.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких в результате мощного оползня в Шови в регионе Рача в Грузии. Мы надеемся, что десятки пропавших без вести будут найдены целыми и невредимыми",- говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также выразил поддержку правительству и народу Грузии.

Власти Грузии объявили днем траура 7 августа в связи с трагедией на высокогорном курорте Шови.

В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли семь человек. По словам специалистов, на курорт сошли 5 млн кубометров твердой массы. Разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Всего за два дня спасателям удалось вывезти из зоны бедствия 210 человек.