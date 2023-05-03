МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Белграде

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнование семьям погибших в результате стрельбы в Белграде.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнование семьям погибших в результате стрельбы в Белграде.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Новость об ужасной стрельбе в школе в столице Сербии Белграде, глубоко опечалила нас. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Сербии и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что подросток 14 лет, открывший в среду стрельбу по сверстникам в здании средней школы в центре Белграда, убил по меньшей мере девять человек. Правительство Сербии объявило трехдневный траур.