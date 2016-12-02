МИД Азербайджана прокомментировал вопрос включения карабахского конфликта в новую концепцию внешней политики РФ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем и поддерживаем определение в новой концепции внешней политики Российской Федерации приоритетных задач в решении армяно-азерабайджанского, нагорно-карабахского конфликта в условиях взаимной деятельности с другими странами-сопредседателями".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в концепции отмечается, что в процессе урегулирования конфликта за основу берутся принципы, выраженные в заявлениях, данных главами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 2009-2013 годах: "Следует отметить, что в заявлениях страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств особенно отмечают о неустойчивости и неприемлемости нынешнего статуса-кво".

Х.Гаджиев заявил, что в соответствии с обсуждениями, проведенными на встрече президентов в Санкт-Петербурге, азербайджанская сторона, совместно с Россией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжит конструктивные шаги на пути скорейшего изменения нынешнего неприемлемого и неустойчивого статуса-кво и урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров.