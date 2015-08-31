​МИД Азербайджана прокомментировал вопрос приезда в Баку армянского футболиста клуба "Боруссия Дортмунд"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана внесло ясность в вопрос о том, разрешат ли армянскому футболисту клуба "Боруссия Дортмунд" приехать в Баку на игру с клубом "Габала" в рамках группового этапа Лиги Европы. Об этом заявили Report в пресс-службе МИД.

По словам руководителя пресс-службы министерства Хикмета Гаджиева, за последние 10 лет в стране прошло более 300 различных спортивных соревнований международного характера: "В их числе 3-й чемпионат мира лицензионного характера по боксу среди молодежи на Лондонскую олимпиаду, чемпионат Европы по вольной, греко-римской борьбе и борьбе среди женщин, XVI чемпионат мира по боксу, международный турнир "World Masters" по дзюдо, соревнования Grand-Prix и Grand-Slam, чемпионаты мира по художественной гимнастике, Габалинский международный турнир по стрельбе и другие.

Только за последние 5 лет на подобных престижных соревнованиях в Азербайджане и на прошедших в Баку первых Европейских играх в общей сложности приняли участие более 100 спортсменов из Армении, а также представляющие другие страны лица армянского происхождения".

По его словам, в ближайшие годы в стране предусматривается проведение ряда престижных соревнований: "Отрадно, что путевку в групповой этап Лиги Европы завоевали также и наши футбольные клубы. Участвуя в подобных играх, каждое государство выступает в соответствии с установленными УЕФА правилами и на их основе проводит игры в своей стране. Одним из характерных черт футбола является то, что эта игра проводится в командной форме. Здесь за основу берется общий командный подход, а не подход к отдельным лицам.

В зависимости от игр, визит в Азербайджан клуба "Боруссия Дортмунд" может носить характер визита команды, а не отдельных лиц.

Несмотря на некоторые общие черты между спортом и политикой, позиция Азербайджана заключается в том, что не стоит сопоставлять политику и спорт, и спорт не должен использоваться в политических целях.

Что же касается списка нежелательных лиц, здесь каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке".