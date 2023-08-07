МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью посла Яноша Ховари

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной посла Яноша Ховари, исполнительного директора представительства Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии.

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной посла Яноша Ховари, исполнительного директора представительства Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter министерства.

"Мы глубоко скорбим по поводу кончины посла Яноша Ховари, исполнительного директора представительства Организации тюркских государств в Венгрии. Выражаем соболезнования семье и близким человека, посвятившего свою жизнь укреплению тюркского мира", - подчеркивается в сообщении.