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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Афганистане

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Афганистане Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в Афганистане.
Внешняя политика
8 октября 2023 г. 17:37
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Афганистане

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения на западе Афганистана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в социальной сети X.

"Глубоко опечалены известием об разрушительном землетрясении в городе Герате (Афганистан), унесшем жизни сотен людей. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагедии. Наши мысли и молитвы с афганским народом", - говорится в сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате землетрясения погибли свыше 2 000, пострадали по меньшей мере 9 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Əfqanıstanda zəlzələ zamanı ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib

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