МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Марокко

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате cильного землетрясения в Марокко.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Марокко. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто был ранен. Поддерживаем правительство и народ Марокко", - говорится в публикации.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко достигло 632. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре.