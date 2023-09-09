МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Марокко
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в МароккоМинистерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в Марокко в результате землетрясения.
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате cильного землетрясения в Марокко.
Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Марокко. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто был ранен. Поддерживаем правительство и народ Марокко", - говорится в публикации.
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко достигло 632. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре.
Deeply saddened by the loss of life as a result of an earthquake struck #Morocco. We extend heartfelt condolences to the families of those who lost their lives & wish for a quick recovery to all those who were injured. Our support is w/Government & People of