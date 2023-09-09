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МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Марокко

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Марокко Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в Марокко в результате землетрясения.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 11:26
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Марокко

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате cильного землетрясения в Марокко.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Марокко. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто был ранен. Поддерживаем правительство и народ Марокко", - говорится в публикации.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко достигло 632. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре.

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