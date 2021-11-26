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МИД Азербайджана выразил соболезнования России

МИД Азербайджана выразил соболезнования России МИД Азербайджана выразил соболезнования МИД России в связи с гибелью людей и ранениями в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 08:05
МИД Азербайджана выразил соболезнования России

МИД Азербайджана выразил соболезнования МИД России в связи с гибелью людей и ранениями в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Как сообщает Report, об этом написал МИД на своей странице в Twitter.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу России, семьям и родственникам погибших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По последним данным, в результате аварии на шахте "Листвяжная" 52 человека погибли и 57 получили ранения.

Авария произошла в четверг утром.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Rusiyaya başsağlığı verib

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