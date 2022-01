МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с многочисленными человеческими жертвами во время сильного снегопада в стране.

Как передает Report, об этом отмечается на странице МИД Пакистана в Twitter :

"Мы глубоко опечалены сообщением о гибели по меньшей мере 23 человек в результате экстремальных погодных условий во время снегопада в городе Муррей. Выражаем соболезнования народу и правительству братского Пакистана. Да упокоит Всевышний души погибших!".