МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями в северной части Пакистана. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти тяжелые минуты", - говорится в публикации.