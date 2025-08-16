МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

О нас

Внешняя политика
16 августа 2025 г. 11:50
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями в северной части Пакистана. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти тяжелые минуты", - говорится в публикации.

Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry extends condolences to Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

