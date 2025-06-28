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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Пакистану в связи с террористическим актом, произошедшим в стране.
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 19:24
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Пакистану в связи с террористическим актом, произошедшим в стране.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших после ужасного террористического акта в регионе Северный Вазиристан 28 июня, в результате которого погибли по меньшей мере 13 солдат и было ранено множество людей, включая мирных жителей. Мы решительно осуждаем этот подлый террористический акт и подтверждаем нашу непоколебимую позицию в отношении всех форм терроризма, которые представляют серьезную угрозу миру и безопасности", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

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