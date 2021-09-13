МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

В министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Пакистану в связи с гибелью 20 человек в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Новости о гибели по меньшей мере 20 человек в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане опечалили нас. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате проливных муссонных дождей и селей и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении.