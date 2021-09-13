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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану В министерстве иностранных дел Азербайджана принесли соболезнования Пакистану в связи с гибелью 20 человек в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва
Внешняя политика
13 сентября 2021 г. 15:01
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

В министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Пакистану в связи с гибелью 20 человек в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Новости о гибели по меньшей мере 20 человек в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане опечалили нас. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате проливных муссонных дождей и селей и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении.

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