МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

В министерстве иностранных дел Азербайджана принесли соболезнования Пакистану в связи с гибелью 20 человек в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва

В министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Пакистану в связи с гибелью 20 человек в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Новости о гибели по меньшей мере 20 человек в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане опечалили нас. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате проливных муссонных дождей и селей и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении.