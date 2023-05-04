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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с жертвами стрельбы, произошедшей в городе Куррам.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 22:06
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с жертвами стрельбы, произошедшей в городе Куррам.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена в Twitter внешнеполитического ведомства.

"Потрясены и глубоко опечалены известием о стрельбе в школе в городе Куррам Пакистана. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша солидарность и поддержка с братской и дружественной Исламской Республикой Пакистан", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате вооруженного нападения на школу в Пакистане 4 мая погибли семь человек.

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