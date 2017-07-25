МИД Азербайджана осудил теракт, совершенный в пакистанском Лахоре

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт, совершенный накануне в пакистанском Лахоре.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства, в МИД "выразили соболезнование семьям жертв теракта и всему братскому пакистанскому народу".

Напомним, по меньшей мере 24 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб 24 июля. Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим.

Представители полиции заявили, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. В результате теракта погибли и пострадали несколько полицейских.