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МИД Азербайджана выразил соболезнования Непалу

МИД Азербайджана выразил соболезнования Непалу Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным землетрясением в Непале.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 14:05
МИД Азербайджана выразил соболезнования Непалу

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным землетрясением в Непале.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в социальной сети "Х" .

"Мы глубоко опечалены известием о сильном землетрясении в Непале, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Солидарны с народом и правительством Непала в эти трудные дни", - отмечается в публикации.

Накануне на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA offers condolences to Nepal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nepala başsağlığı verib

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