МИД Азербайджана выразил соболезнования Непалу

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным землетрясением в Непале.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным землетрясением в Непале.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в социальной сети "Х" .

"Мы глубоко опечалены известием о сильном землетрясении в Непале, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Солидарны с народом и правительством Непала в эти трудные дни", - отмечается в публикации.

Накануне на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.