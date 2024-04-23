МИД Азербайджана выразил соболезнования МалайзииМИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии в связи с гибелью граждан в результате столкновения вертолетов ВМС страны во время репетиции праздничного парада.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии в связи с гибелью граждан в результате столкновения вертолетов ВМС страны во время репетиции праздничного парада.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
"Глубоко опечалены известием о столкновении вертолетов ВМС Малайзии. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной трагедии. В этот трудный момент мы выражаем солидарность с дружественным правительством и народом Малайзии", - говорится в публикации.
В Малайзии на репетиции парада по случаю 90-летия Королевских морских сил страны в воздухе столкнулись два вертолета. По информации пожарно-спасательной службы страны, погибли 10 членов экипажа.
Deeply saddened by news on navy helicopter collision in #Malaysia. We send our deepest condolences to the families and loved ones of the victims of this horrible tragedy. In this difficult moment, we express our solidarity with friendly Government and People of Malaysia.…