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МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии в связи с гибелью граждан в результате столкновения вертолетов ВМС страны во время репетиции праздничного парада.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 13:11
МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии в связи с гибелью граждан в результате столкновения вертолетов ВМС страны во время репетиции праздничного парада.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о столкновении вертолетов ВМС Малайзии. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной трагедии. В этот трудный момент мы выражаем солидарность с дружественным правительством и народом Малайзии", - говорится в публикации.

В Малайзии на репетиции парада по случаю 90-летия Королевских морских сил страны в воздухе столкнулись два вертолета. По информации пожарно-спасательной службы страны, погибли 10 членов экипажа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Malayziyaya başsağlığı verib
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Malaysia

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