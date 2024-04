МИД Азербайджана выразил соболезнования Малайзии в связи с гибелью граждан в результате столкновения вертолетов ВМС страны во время репетиции праздничного парада.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о столкновении вертолетов ВМС Малайзии. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной трагедии. В этот трудный момент мы выражаем солидарность с дружественным правительством и народом Малайзии", - говорится в публикации.

В Малайзии на репетиции парада по случаю 90-летия Королевских морских сил страны в воздухе столкнулись два вертолета. По информации пожарно-спасательной службы страны, погибли 10 членов экипажа.