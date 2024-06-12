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МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту

МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту в связи с гибелью множества людей в результате пожара.
Внешняя политика
12 июня 2024 г. 19:37
МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту в связи с гибелью множества людей в результате пожара.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на страницах ведомства в соцсетях.

"Глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Мангафе, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

В это трудное время Азербайджан находится рядом с братским и дружественным государством Кувейт", - говорится в публикации.

Согласно последним данным, по меньшей мере 49 человек погибли при пожаре в жилом доме в городе Мангаф на юге Кувейта.

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Версия на английском языке Azerbaijan extends condolences to Kuwait amid devastating blaze
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Küveytə başsağlığı verib

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