МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту в связи с гибелью множества людей в результате пожара.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту в связи с гибелью множества людей в результате пожара.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на страницах ведомства в соцсетях.

"Глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Мангафе, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

В это трудное время Азербайджан находится рядом с братским и дружественным государством Кувейт", - говорится в публикации.

Согласно последним данным, по меньшей мере 49 человек погибли при пожаре в жилом доме в городе Мангаф на юге Кувейта.