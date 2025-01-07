МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с разрушительным землетрясением в городе Шигадзе.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с разрушительным землетрясением в городе Шигадзе.

Как сообщает Report, об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети "X".

"Мы глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в городе Шигадзе, Китай. Выражаем глубокие соболезнования дружественному Китаю, семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этого бедствия", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете число погибших достигло 95 человек, 130 человек получили травмы различной степени тяжести.