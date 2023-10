МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в социальной сети "X".

"Глубоко опечалены трагическими последствиями пожара на шахте в Казахстане. Наши мысли и молитвы со скорбящими семьями, братским народом и правительством Казахстана. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагедии", - говорится в сообщении.