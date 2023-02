Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с террористической атакой на автобусной остановке.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Решительно осуждаем террористическую атаку на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации МИД Азербайджана.

В Восточном Иерусалиме машина протаранила автобусную остановку, погибли шестилетний ребенок и мужчина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять немедленные меры, чтобы опечатать и снести дом террориста.

We strongly condemn the terror ramming at the bus stop in East Jerusalem. We express our condolences to the families of victims and wish a quick recovery for the injured.