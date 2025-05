МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с терактом в Вашингтоне

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с терактом в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования государству Израиль и семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате нападения в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы решительно осуждаем данный акт насилия, направленный на то, чтобы посеять страх и раскол", - отмечается в сообщении.

Напомним, что двое сотрудников израильского посольства былы застрелены у Еврейского музея в Вашингтоне.