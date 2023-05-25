МИД Азербайджана выразил соболезнования Италии

МИД Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным наводнением на севере Италии.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным наводнением на севере Италии.

Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия в регионе Эмилия-Романья в Италии. Наши молитвы с пропавшими без вести, и желаем выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении.

В мае 2023 года серия наводнений обрушилась на города Болонья, Чезена, Форли, Равенна и Римини и их окрестности в регионе Эмилия-Романья в Италии. Первые наводнения произошли между 2 и 3 мая. Еще одна серия наводнений началась 16 мая 2023 года и продолжается в настоящее время, в ходе нее погибло по меньшей мере четырнадцать человек и 50 000 были вынуждены покинуть свои дома. Это наводнение стало самым мощным в Италии за последние 100 лет.