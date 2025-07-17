МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Ираку в связи с пожаром в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, унесшим жизни около 50 человек.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Ираку в связи с пожаром в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, унесшим жизни около 50 человек.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу дружественного Ирака. Желаем терпения и сил всем скорбящим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.