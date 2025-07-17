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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Ираку в связи с пожаром в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, унесшим жизни около 50 человек.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 10:56
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Ираку в связи с пожаром в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, унесшим жизни около 50 человек.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу дружественного Ирака. Желаем терпения и сил всем скорбящим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Iraq
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İraqa başsağlığı verib

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