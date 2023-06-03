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МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индии в связи со столкновением поездов в районе города Баласор.
Внешняя политика
3 июня 2023 г. 11:17
МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индии в связи со столкновением поездов в районе города Баласор.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования потерявшим своих близких в этой трагической аварии, и разделяем скорбь народа и правительства Республики Индия", - говорится в публикации.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор. Чиновники озвучили несколько версий случившегося. Согласно одной из них, с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, в которые врезался встречный пассажирский экспресс, в аварию также попал товарный состав.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to India
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Hindistana başsağlığı verib

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