МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением семиэтажного здания в Батуми.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана на официальной странице Twitter.
"Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией", - говорится в публикации МИД.
Напомним, число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до 6 человек.