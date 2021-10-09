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МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования Грузии в связи с обрушением семиэтажного здания в Батуми.
Внешняя политика
9 октября 2021 г. 12:09
МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением семиэтажного здания в Батуми.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана на официальной странице Twitter.

"Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией", - говорится в публикации МИД.

Напомним, число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до 6 человек.

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