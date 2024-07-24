МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Эфиопии.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Эфиопии.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате оползней в районе Гофа в Эфиопии. Выражаем соболезнования семьям погибших, правительству Эфиопии и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - говорится в публикации.

Согласно последним данным, число погибших в результате схода оползня в Эфиопии более 200 человек. Оползни сошли в районе Гезе-Гофа на юге страны во время проливных дождей. Поисковая операция в регионе продолжается.