МИД Азербайджана выразил соболезнования Дагестану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"Мы глубоко опечалены гибелью людей и числом в раненых в результате взрыва на заправке в Махачкале (Дагестан) . Выражаем свои самые искренние и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям, потерявших своих близких в результате этой разрушительной трагедии", - говорится в публикации.