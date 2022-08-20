МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.
Как передает Report, соответствующей публикацией министерство поделилось на своей странице в Twitter.
“Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пострадавшим в результате лесных пожаров в Алжире. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Алжира", - говорится в публикации.
We offer heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones and suffered by the devastating wildfires in #Algeria. We express our solidarity with the government & people of . @Algeria_MFA@algeriabaku