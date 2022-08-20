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МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру

МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.
Внешняя политика
20 августа 2022 г. 16:31
МИД Азербайджана выразил соболезнования Алжиру

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.

Как передает Report, соответствующей публикацией министерство поделилось на своей странице в Twitter.

“Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пострадавшим в результате лесных пожаров в Алжире. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Алжира", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry extends condolences to Algeria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Əlcəzairə başsağlığı verib

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