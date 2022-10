МИД Азербайджана выразил соболезнование в связи с терактом в Иране

Мы сожалеем о теракте в мечети Шах Чераг в Ширазе, в Иране.

Как сообщает Report, об этом МИД Азербайджана написал в социальной сети Twitter.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления», - говорится в публикации.