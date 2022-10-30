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МИД Азербайджана выразил соболезнование Республике Корея

МИД Азербайджана выразил соболезнование Республике Корея Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Республике Корея в связи с человеческими жертвами в результате давки в городе Сеуле.
Внешняя политика
30 октября 2022 г. 10:54
МИД Азербайджана выразил соболезнование Республике Корея

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Республике Корея в связи с человеческими жертвами в результате давки в городе Сеуле.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в Twitter.

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате давки в городе Сеуле Республики Корея. Выражаем соболезнования правительству и народу Кореи. Желаем скорейшего выздоровления всех пострадавших", - говорится в публикации.

Напомним, что в результате давки в Сеуле, которая возникла на улице Итхэвон в центре города во время празднования Хэллоуина, погибли не менее 151 человек, в том числе 19 иностранцев.

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