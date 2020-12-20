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МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов

МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением относительно предвзятых резолюций, принятых парламентом Королевства Нидерландов.
Внешняя политика
20 декабря 2020 г. 17:44
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением относительно предвзятых резолюций, принятых парламентом Королевства Нидерландов.

Как сообщили Report из МИД страны, в заявлении говорится:

"В последнее время наблюдаем, что со стороны парламента Королевства Нидерландов принимается против Азербайджана резолюции, которые не отражают правду и являются полностью предвзятыми.

Так, 11 резолюций, принятых Палатой представителей парламента Нидерландов с 7-го октября по ситуации в регионе, будучи односторонними, отражают необоснованные и предвзятые претензии, открыто выражая анти-азербайджанскую и анти-турецкую позицию. Принятая 17 декабря резолюция «Об оказании гуманитарной помощи Нагорному Карабаху» вновь искажает правду, отражая необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и Турции.

Мы решительно отвергаем эти резолюции парламента Нидерландов и призываем Палату представителей отказаться от своей односторонней позиции и действовать в соответствии с нормами и принципами международного права.

Нидерланды, как и другие европейские страны с предвзятыми парламентами, вместо разжигания враждебности могут способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе, поддерживая новые рамки безопасности и сотрудничества в регионе, созданные совместным заявлением от 10 ноября".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Niderland Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamələrə etiraz etdi

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