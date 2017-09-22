МИД Азербайджана выразил отношение к заявлению Эдварда Налбандяна

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября ожидается встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а 23 сентября - с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном с участием сопредседателей. Однако, придерживаясь своей традиции, глава МИД Армении отмечает, что на указанных встречах коснутся якобы вопросов протокольного характера, как возможная встреча президентов и визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Об этом в заявлении Report отметил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Армении Э.Налбандяна.

По его словам, своими необоснованными претензиями Э.Налбандян вновь ставит себя в смехотворное положение и пытается представить сопредседателей как "не имеющих возможность для серьезных переговоров туристов" или же как "организаторов мероприятия": "Цель организации этих встреч приехавшими в США вопреки напряженному графику сопредседателями заключается не в протокольных или же технических вопросах. Бывшим американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом широкой общественности представлены принципы и план решения конфликта. Теперь, находясь в безвыходной ситуации, МИД Армении в лице Э.Налбандяна пытается избежать этого. В отличие от Э.Налбандяна, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проведет на основе ныне находящихся на столе переговоров и всем известных предложений серьезные и субстантивные переговоры с сопредседателями".