​МИД Азербайджана выразил отношение к заявлению спецдокладчика ООН

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение к заявлению спецдокладчика ООН по положению правозащитников Мишеля Форста.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев заявил, что Азербайджан всегда конструктивно сотрудничал с Верховным Комиссариатом ООН по правам человека и обладателями мандатов по особым процедурам в рамках этих мандатов: "С этой позиции, подобное заявление наносит ущерб духу данного сотрудничества и является составной частью проводимой некоторыми силами кампании против Азербайджана в преддверии Европейских игр.

В то время как спорт служит объединению народов и должен быть вне политики, что указано в документах ООН, попытка Мишеля Форста политизировать спорт противоречит целям и миссии Олимпийской хартии".

Пресс-секретарь МИД отметил, что заявление М.Форста бросает тень на судебно-правовую систему Азербайджана и искажает суть следственных дел, на которые ссылается: "Призыв об освобождении лиц, обвиняемых по конкретным преступлениям, с юридической точки зрения не обоснован и является нарушением верховенства закона. Если М.Форст "принципиален" в вопросе касательно прав человека, тогда он в первую очередь должен говорить об азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах, лишенных всех фундаментальных прав в результате агрессии Армении против Азербайджана".