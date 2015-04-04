МИД Азербайджана выразило благодарность России за помощь в эвакуации граждан из Йемена

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выразило благодарность России за помощь в эвакуации граждан из Йемена, сообщает Report cо ссылкой на МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что группа граждан Азербайджана была эвакуирована из Йемена рейсом, организованным со стороны России. "Мы выражаем благодарность Российской Федерации за это. Особо хотелось бы отметить роль сотрудников дипломатической миссии России в Йемене и личному составу МЧС России", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что посольство Азербайджана в Саудовской Аравии продолжает находиться в контакте с российской стороной по эвакуации очередной группы граждан Азербайджана из Йемена.

МИД Азербайджана также выразил благодарность турецкой стороне за готовность оказать содействие эвакуации азербайджанских граждан.

В общем, в Йемене находятся порядка 20 граждан Азербайджана. 7 граждан Азербайджана состоят на консульском учете посольства Азербайджана в Саудовской Аравии.

Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии продолжает поддерживать контакт с проживающими в Йемене азербайджанскими гражданами. В связи с событиями в Йемене с февраля этого года при посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии действует "горячая линия".