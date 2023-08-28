О нас

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Таджикистане

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Таджикистане Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования семьям погибших в Таджикистане в результате проливных дождей и оползней.
Внешняя политика
28 августа 2023 г. 12:27
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Таджикистане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в Таджикистане в результате проливных дождей и оползней.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социально сети "Х".

"Глубоко опечалены новостями о многочисленных человеческих жертвах, вызванных проливными дождями и оползнями в нескольких регионах Таджикистана. Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с правительством и народом Таджикистана", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to families of victims in Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Tacikistana başsağlığı verib

Самое важное

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi