МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Таджикистане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в Таджикистане в результате проливных дождей и оползней.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социально сети "Х".

"Глубоко опечалены новостями о многочисленных человеческих жертвах, вызванных проливными дождями и оползнями в нескольких регионах Таджикистана. Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с правительством и народом Таджикистана", - говорится в публикации.