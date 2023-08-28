МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Таджикистане
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в ТаджикистанеМинистерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования семьям погибших в Таджикистане в результате проливных дождей и оползней.
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в Таджикистане в результате проливных дождей и оползней.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социально сети "Х".
"Глубоко опечалены новостями о многочисленных человеческих жертвах, вызванных проливными дождями и оползнями в нескольких регионах Таджикистана. Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с правительством и народом Таджикистана", - говорится в публикации.
Deeply saddened by news on many loss of lives caused by heavy rains and landslides in several regions of #Tajikistan.
We express our heartfelt condolences to the families of victims.
Our solidarity is with friendly Government & People of Tajikistan.@MOFA_Tajikistan