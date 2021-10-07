МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Пакистане.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении, которое произошло в Пакистанской провинции Белуджистан. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом с братским Пакистаном, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в публикации.
В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта. В результате землетрясения погибли 20 человек, более 300 человек пострадали.