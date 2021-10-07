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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Пакистане
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 09:50
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Пакистане.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении, которое произошло в Пакистанской провинции Белуджистан. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом с братским Пакистаном, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в публикации.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта. В результате землетрясения погибли 20 человек, более 300 человек пострадали.

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