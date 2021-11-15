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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования Ирану в связи с землетрясением
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 13:29
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с землетрясением в этой стране.

Как передает Report, МИД страны опубликовал слова соболезнования на своей странице в Twitter.

"Мы очень опечалены новостями о мощных землетрясениях, обрушившихся на юг Ирана. Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана, около 100 человек пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İrana başsağlığı verib
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Iran

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