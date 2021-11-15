МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования Ирану в связи с землетрясением

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с землетрясением в этой стране.

Как передает Report, МИД страны опубликовал слова соболезнования на своей странице в Twitter.

"Мы очень опечалены новостями о мощных землетрясениях, обрушившихся на юг Ирана. Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана, около 100 человек пострадали.