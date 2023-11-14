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МИД Азербайджана: Все недружественные действия получат адекватный ответ

МИД Азербайджана: Все недружественные действия получат адекватный ответ Говорить с Азербайджаном языком угроз недопустимо, так же как и проявлять любые другие недружественные действия - никаких положительных результатов не будет достигнуто и будет дан адекватный ответ.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 12:32
МИД Азербайджана: Все недружественные действия получат адекватный ответ

Говорить с Азербайджаном языком угроз недопустимо, так же как и проявлять любые другие недружественные действия - никаких положительных результатов не будет достигнуто и будет дан адекватный ответ.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с необоснованными обвинениями против Азербайджана, высказанными верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Сообщается, что на фоне безразличия Евросоюза к военной агрессии Армении против суверенных территорий нашей страны на протяжении почти 30 лет, воздержание от какого-либо осуждения политики этнической чистки в отношении азербайджанцев и преступлений против человечности, а также факта, что более 1 миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами, поддержка, выраженная Еревану, и угрожающие заявления в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры.

Как показала лицемерная политика Службы внешних связей ЕС в этих и других регионах, эта организация стала жертвой собственных неправомерных действий.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA on Josep Borrel’s accusations: Any unfriendly conduct will be effectively responded to’  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Cozep Borelin ittihamları barədə: "Qeyri-dost hərəkətlər adekvat şəkildə cavablandırılacaq"

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