МИД Азербайджана: Все недружественные действия получат адекватный ответ

Говорить с Азербайджаном языком угроз недопустимо, так же как и проявлять любые другие недружественные действия - никаких положительных результатов не будет достигнуто и будет дан адекватный ответ.

Говорить с Азербайджаном языком угроз недопустимо, так же как и проявлять любые другие недружественные действия - никаких положительных результатов не будет достигнуто и будет дан адекватный ответ.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с необоснованными обвинениями против Азербайджана, высказанными верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Сообщается, что на фоне безразличия Евросоюза к военной агрессии Армении против суверенных территорий нашей страны на протяжении почти 30 лет, воздержание от какого-либо осуждения политики этнической чистки в отношении азербайджанцев и преступлений против человечности, а также факта, что более 1 миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами, поддержка, выраженная Еревану, и угрожающие заявления в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры.

Как показала лицемерная политика Службы внешних связей ЕС в этих и других регионах, эта организация стала жертвой собственных неправомерных действий.