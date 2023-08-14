МИД Азербайджана: ВС Армении активизировали военно-инженерные работы

В последние недели незаконно размещенные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Ар

В последние недели незаконно размещенные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Армении, изложенных в пункте 4 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В заявлении МИД отмечается, что в последние дни также наблюдается масштабное скопление армянами оружия, другой военной техники и личного состава вдоль неделимитированной госграницы в целях совершения очередной военной авантюры.