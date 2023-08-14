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МИД Азербайджана: ВС Армении активизировали военно-инженерные работы

МИД Азербайджана: ВС Армении активизировали военно-инженерные работы В последние недели незаконно размещенные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Ар
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 11:20
МИД Азербайджана: ВС Армении активизировали военно-инженерные работы

В последние недели незаконно размещенные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Армении, изложенных в пункте 4 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В заявлении МИД отмечается, что в последние дни также наблюдается масштабное скопление армянами оружия, другой военной техники и личного состава вдоль неделимитированной госграницы в целях совершения очередной военной авантюры.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşdirilən Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi quruculuq fəaliyyətini intensivləşdirib" - BƏYANAT

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