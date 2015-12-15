​МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу США

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД Азербайджана, где заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев вручил ему ноту протеста.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ноте выражается протест участию сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика на сфабрикованном мероприятии "Годовщина независимости Арцаха", организованном 9 декабря 2015 года в Вашингтоне посольством США в Армении, организациями армянского лобби и рабочей группой в Конгрессе с Арменией, а также встрече с Кареном Мирзояном, называющим себя "министром иностранных дел" так называемого режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В ноте отмечается, что участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ в подобных мероприятиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, противоречит мандату института сопредседателей Минской группы и ставит под сомнение его нейтральность и беспристрастность.

Посол Роберт Секута заявил, что нота, выражающая обеспокоенность и недовольство Азербайджана, будет представлена в Госдепартамент США.