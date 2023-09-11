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МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины 11 сентября посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуши была вызвана в Министерство иностранных дел
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 16:22
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины

11 сентября посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуши была вызвана в Министерство иностранных дел.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи послу Аргентины была вручена нота протеста в связи с предвзятыми высказываниями в адрес азербайджанской стороны президента Аргентины Альберто Фернандеса на саммите G20 в Нью-Дели 10 сентября 2023 года.

Было выражено сожаление, что были сделаны такие необоснованные заявления, искажающие реалии в регионе и с использованием терминологии, противоречащей суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, основанные на клеветнической кампании, развернутой Арменией против Азербайджана.

Было отмечено, что предложения Азербайджана использовать альтернативные дороги, в том числе Агдам-Ханкенди, для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха и тот факт, что отправленное продовольствие до сих пор не принято другой стороной, демонстрируют, что ситуация носит скорее политический, нежели гуманитарный характер.

В этой связи до внимания аргентинской стороны доведено, что важно воздерживаться от заявлений, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan issues note of protest to Argentina
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Argentinaya nota verib

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