МИД Азербайджана: Вооруженный инцидент в Гамбурге глубоко опечалил нас

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило Германии соболезнования в связи с вооруженным инцидентом в Гамбурге.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило Германии соболезнования в связи с вооруженным инцидентом в Гамбурге.

Как сообщает Report, текст соболезнования опубликован на странице министерства в Facebook:

"Известие о стрельбе в церкви "Свидетелей Иеговы" в немецком городе Гамбург потрясло и глубоко опечалило нас. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате ужасного нападения и желаем исцеления раненым".

Отметим, что в результате стрельбы в церкви "Свидетелей Иеговы" в немецком городе Гамбург погибли семь, ранены 24 человека.