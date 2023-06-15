МИД Азербайджана: Военные провокации Армении будут решительно пресекаться

Военные провокации Армении будут решительно пресекаться.

Военные провокации Армении будут решительно пресекаться.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с военной провокацией Армении на погранично-пропускном пункте "Лачын".

В заявлении отмечается, что попытки армянской стороны помешать реинтеграции в общество граждан Азербайджана армянской национальности потерпят крах: "Призываем международную общественность решительно осудить эту провокацию Армении и повлиять на нее, чтобы она воздерживалась от актов агрессии, угрожающих миру и стабильности в регионе".