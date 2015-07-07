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    МИД Азербайджана внесет имя российского бизнесмена в список нежелательных лиц

    Это лицо незаконно посетило оккупированные территории Азербайджана

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Факт незаконного размещения Германа Стерлигова и членов его семьи на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в настоящее время изучается. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Это лицо незаконно посетило оккупированные территории Азербайджанской Республики, нарушив Закон о Государственной границе Азербайджана. В результате расследования, проведенного на основе соответствующих процедур, имя этого лица будет включено в список нежелательных лиц. 

    Согласно информации российских СМИ, российский предприниматель Герман Стерлигов экстренно покинул Россию и вместе с семьей переселился на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах

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