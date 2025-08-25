О нас

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 17:29
МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу

Азербайджан готов оказать поддержку дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия).

На сессии отмечено, что продолжающаяся военная напряженность и гуманитарный кризис в секторе Газа остаются источником беспокойства, подчеркнута важность принятия срочных и решительных мер для того, чтобы положить конец такой ситуации.

Рафиев подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа и создания условий для доставки гуманитарной помощи в регион.

Он отметил, что Азербайджан поддерживает решение конфликта на основе принципа "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В то же время подчеркнуто, что Азербайджан продолжит оказывать помощь для облегчения гуманитарной ситуации палестинского народа.

Версия на английском языке Azerbaijan’s Foreign Ministry: Creating conditions for humanitarian aid delivery to Gaza is crucial
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə dəstək göstərməyə hazırdır

