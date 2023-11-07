МИД Азербайджана: В Армении должны понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, в тексте заявления отмечается, что "в настоящее время, после прекращения существования сепаратистского режима, созданного армянскими вооруженными формированиями и Арменией на территориях Азербайджана, в регионе имеются широкие возможности для мира и стабильности".

"На фоне этих благоприятных условий Азербайджан, оставаясь приверженным процессу нормализации отношений между двумя странами, а также реинтеграции проживающих в Карабахе армян, призывает Армению продемонстрировать конструктивную и справедливую позицию в мирном процессе, верно воспринимать реалии региона.

Армянская сторона должна окончательно понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет", - говорится в заявлении.

"В День Победы - 8 ноября мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет!", - подчеркнули в МИД Азербайджана.