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МИД: Беспочвенное заявление Франции - попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана

МИД: Беспочвенное заявление Франции - попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о том, что гражданина этой страны задержали безосновательно, совершенно беспочвенны. Это необоснованное заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренни
Внешняя политика
10 января 2024 г. 08:50
МИД: Беспочвенное заявление Франции - попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о том, что гражданина этой страны задержали безосновательно, совершенно беспочвенны. Это необоснованное заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и легитимный следственный процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ об антиазербайджанском заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с задержанием гражданина этой страны.

"Гражданин Французской Республики Мартин Райан был арестован 4 декабря по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Позже решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Принимая меры в отношении указанного гражданина Франции, азербайджанская сторона полностью соблюдала национальное законодательство и международные обязательства. С момента задержания подозреваемого к нему несколько раз приезжали консульские сотрудники посольства Франции и они полностью осведомлены об уголовном деле.

Кроме того, несмотря на то, что МИД Азербайджана направил вербальную ноту посольству Франции в Азербайджане с целью расследования вопроса о сотрудничестве указанного лица с двумя сотрудниками посольства Франции, французская сторона отказалась давать какие-либо разъяснения и сотрудничать в расследовании. В связи с этим эти двое сотрудников посольства были признаны Азербайджаном персонами нон грата.

Мы еще раз решительно призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана и упомянутые следственные мероприятия", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA: Claims by France that detention of its citizen is arbitrary is null and void
Версия на азербайджанском языке XİN: Fransanın əsassız bəyanatı Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir

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