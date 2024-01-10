МИД: Беспочвенное заявление Франции - попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о том, что гражданина этой страны задержали безосновательно, совершенно беспочвенны. Это необоснованное заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренни

Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о том, что гражданина этой страны задержали безосновательно, совершенно беспочвенны. Это необоснованное заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и легитимный следственный процесс.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ об антиазербайджанском заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с задержанием гражданина этой страны.

"Гражданин Французской Республики Мартин Райан был арестован 4 декабря по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Позже решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Принимая меры в отношении указанного гражданина Франции, азербайджанская сторона полностью соблюдала национальное законодательство и международные обязательства. С момента задержания подозреваемого к нему несколько раз приезжали консульские сотрудники посольства Франции и они полностью осведомлены об уголовном деле.

Кроме того, несмотря на то, что МИД Азербайджана направил вербальную ноту посольству Франции в Азербайджане с целью расследования вопроса о сотрудничестве указанного лица с двумя сотрудниками посольства Франции, французская сторона отказалась давать какие-либо разъяснения и сотрудничать в расследовании. В связи с этим эти двое сотрудников посольства были признаны Азербайджаном персонами нон грата.

Мы еще раз решительно призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана и упомянутые следственные мероприятия", - отметил А.Гаджизаде.