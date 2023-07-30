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МИД Азербайджана: утверждения Армении о Хачатряне беспочвенны

МИД Азербайджана: утверждения Армении о Хачатряне беспочвенны Утверждения против Азербайджана Министерства иностранных дел Армении о лице по имени Вагиф Хачатрян совершенно беспочвенны.
Внешняя политика
30 июля 2023 г. 13:57
МИД Азербайджана: утверждения Армении о Хачатряне беспочвенны

Утверждения против Азербайджана Министерства иностранных дел Армении о лице по имени Вагиф Хачатрян совершенно беспочвенны.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД относительно заявления армянского внешнеполитического ведомства об аресте Вагифа Хачатряна.

Подчеркивается, что МИД Армении продолжает заниматься политическими манипуляциями с целью отвлечения внимания международной общественности и уклонения от своих обязательств на фоне ареста 29 июля Государственной пограничной службой Азербайджана на пограничном пункте пропуска "Лачын" лица по имени Вагиф Хачатрян, пытавшегося выехать в Армению на транспорте Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Как и отмечалось в информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Хачатрян Вагиф Черкезович в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года учинил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 человек были изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной массовой резней, было принято решение о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении МИД.

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